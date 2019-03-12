2019/03/12 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عادة ومع قدوم مدرب جديد لأحد الأندية العملاقة في الدوريات الأوروبية الكبرى، يكون هناك عدد من الرابحين والخاسرين داخل أروقة النادي سواء على صعيد اللاعبين أو الإدارة، وهذا ما يبدو أنه سيحدث مع عودة الأسطورة زين الدين زيدان، على دكة بدلاء ريال مدريد ليقود الفريق الملكي من جديد بعد موسم سيئ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخاسرون والفائزون في مدريد بعد عودة زيدان! NAS | موقع ناس الرسمي.

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