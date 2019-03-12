محافظ البصرة يوجه قيادة العمليات باعتقال مفتعلي النزاع العشائري

2019/03/12 | 09:35

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وجه محافظ البصرة اسعد العيداني،اليوم الثلاثاء، قيادة

العمليات باعتقال مفتعلي النزاع العشائري الذي اندلع شمالي

المحافظة.

وكان مصدر امني ، قد افاد بحدوث اشتباكات بالاسلحة المتوسطة بين

عشيرتين في محافظة البصرة.واضاف المصدر إن نزاعا عشائريا اندلع مساء

الاثنين وتطور الى استخدام الاسلحة المتوسطة ومنها صواريخ وقاذفات

واحاديات ضمن منطقة كرمة علي .

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