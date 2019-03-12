اليوم.. جلسة البرلمان تخلو من استكمال الكابينة الوزارية

2019/03/12 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد مجلس النواب ظهر اليوم جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني

دون التطرق الى استكمال الكابينة الوزارية.

وافادت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان بان جدول أعمال جلسة

الثلاثاء يتضمن ،مناقشة تقرير مشروع قانون الادارة المالية ومناقشة

مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق

، واضاف البيان ان البرلمان سيناقش ويقر مشروع قانون تعديل

قانون الشركات .

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