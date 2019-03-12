العراق يستعد لاحتضان مؤتمر أوبك ويدخل بعضوية “مراقبة الانتاج” لأول مرة

2019/03/12 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ثامر الغضبان، الثلاثاء، عن المباشرة بالتحضيرات الخاصة بانعقاد مؤتمر (اوبك) في بغداد العام المقبل بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس المنظمة، فيما أكد أن العراق سيدخل لاول مرة بعضوية اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج التي ستعقد مؤتمرها خلال نيسان المقبل بمشاركة اعضاء المنظمة والدول المتضامنة معها.وقال […]

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