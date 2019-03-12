2019/03/12 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت سلطات الطيران المدني في سنغافورة إنها ستعلق مؤقتا كل الرحلات التي تستخدم طائرات من طراز بوينج 737 ماكس بدءا من الساعة 1400 بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد يومين من تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157.وأضافت السلطات في بيان أن التعليق سيؤثر على شركة سيلك آير وهي إحدى الشركات التابعة لخطوط سنغافورة الجوية وشركات تشاينا ساذرن إيرلاينز وجارودا الإندونيسية وشاندونغ وتاي لايون إير.انتهى ..



م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنغافورة تعلق رحلات بوينج 737 ماكس بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سنغافورة تعلق رحلات بوينج 737 ماكس بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).