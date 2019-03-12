الاقتصاد التركي يسجل أسوأ أداء له منذ 9 سنوات بسبب أزمة الليرة

2019/03/12 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.

وكانت تركيا، إحدى كبرى الأسواق الناشئة التي كان المستثمرون الدوليون يعتبرونها ذات يوم نجما صاعدا، قد حققت نموا فاق السبعة بالمئة في 2017.



غير أنها تضررت العام الماضي جراء هبوط قيمة الليرة 30 بالمئة بسبب مخاوف متعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي.وفاقت وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الرابع على أساس سنوي متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز الذي بلغ 2.7 بالمئة، وهو أسوأ أداء منذ 2009.



وتراجعت الليرة قليلا في البداية بعد نشر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تتعافى إلى 5.4260 ليرة للدولار.وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما 2.6 بالمئة في عام 2018 بأكمله، وهو أيضا أضعف أداء منذ 2009.



وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 بالمئة.وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 بالمئة مقارنة مع الربع السابق.



وأظهرت البيانات أيضا أن الاقتصاد نما 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 1.6 بالمئة.انتهى ..



م ف

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