السجن وغرامة مالية للكاذب على “فيسبوك”

2019/03/12 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القاضية هبة الله محمد سيفو، رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق، أن القانون السوري يفرض عقوبات على كل من

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