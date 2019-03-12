استراتيجية جديدة لمكافحة “الإنفلونزا”

2019/03/12 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق استراتيجية عالمية جديدة لمكافحة “الإنفلونزا” تمتد من عام 2019 إلى سنة 2030.وذكرت المنظمة، ان ” البادرة

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