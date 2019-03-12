الخطوط الجوية: عدد الرحلات التي سجلها الناقل الوطني في محطة بغداد الدولي بلغت ٦١٦ رحلة وبنسب امتلاء ايجابية

2019/03/12 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ،اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها زيادة في عدد رحلاتها الجوية خلال شهر شباط الماضي.وأكد مدير عام الشركة عباس ناصر

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