لائحة الإرهاب .. أداة الابتزاز السياسي الأمريكي

2019/03/12 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خالد الخفاجي

Khalid.alkhafaji@yahoo.com

تثير المعايير المعتمدة في اللائحة الأميركية للإرهاب الكثير من الجدل على الصعيدين القانوني والسياسي الدوليين، ويرى الكثير من الخبراء القانونيين والمحللين السياسيين إنها ترتكز

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