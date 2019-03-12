بالصور.. لفتة حضارية لجماهير النوارس في ملعب كربلاء الدولي

2019/03/12 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قدمت جماهير نادي الزوراء، لفتة حضارية عقب انتهاء مباراة النوارس أمام الوصل الاماراتي في دوري أبطال آسيا، امس الاثنين.وعقب انتهاء المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي، امس الاثنين، قام عدد من الجماهير بتنظيف مدرجات الملعب من الاوراق والنفايات للحفاظ على نظافة الملعب في لفتة حضارية تعكس ثقافة الجماهير العراقية.وحقق الزوراء فوزاً […]

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