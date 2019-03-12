2019/03/12 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 24 ساعة على ارتكابه الجريمة..اعتقال متهم بقتل وإصابة 3 أشخاص بجانب الكرخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 24 ساعة على ارتكابه الجريمة.. اعتقال متهم بقتل وإصابة 3 أشخاص بجانب الكرخ ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 24 ساعة على ارتكابه الجريمة.. اعتقال متهم بقتل وإصابة 3 أشخاص بجانب الكرخ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).