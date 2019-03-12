اعتقال 3 متهمين بتهريب الآثار وسط بغداد

2019/03/12 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة علمليات بغداد، الثلاثاء، اعتقال ثلاثة متهمين بتهريب الاثار وسط بغداد.

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