الاستخبارات العسكرية تضبط كدسا كبيرا للعبوات الناسفة في مخمور

2019/03/12 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، ضبط كدسا كبيرا للعبوات الناسفة في مخمور.

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