قضاء الناصرية يخصص 2.8 مليار دينار لقطاع الصحة

2019/03/12 | 10:46

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت دائرة صحة ذي قار ان الادارة المحلية في قضاء الناصرية اكبر اقضية محافظة ذي قار ، خصصت 2،8 مليار دينار عراقي لقطاع الصحة .





شبكة اخبار الناصرية:قالت دائرة صحة ذي قار ان الادارة المحلية في قضاء الناصرية اكبر اقضية محافظة ذي قار ، خصصت 2،8 مليار دينار عراقي لقطاع الصحة .وذكر مدير قسم الهندسة والصيانة في الدائرة مهند عزيز لشبكة اخبار الناصرية ، ان التخصيص المالي الذي رصده المجلس البلدي للقضاء سيوزع بواقع مليار و 800 مليون دينار عراقي لاعادة تاهيل مركز اسنان سومر التخصصي في صوب الجزيرة ، و 500 مليون دينار لشراء اجهزة طبية لمركز الحروق والجراحة التجميلية ، ومثلها لبناء ردهات حميات في مستشفى بنت الهدى.

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