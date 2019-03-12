نائب رئيس البرلمان يدعو عبد المهدي لحسم ملف تعيينات تربية ذي قار

2019/03/12 | 10:46

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شبكة اخبار الناصرية:

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اليوم ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للاسراع في حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة في تربية محافظة ذي قار والديوانية

شبكة اخبار الناصرية:دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اليوم ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للاسراع في حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة في تربية محافظة ذي قار والديوانية وواسط والإعلان عن اسماء المقبولين بعد استكمال كافة اجراءات التدقيق . وقال الكعبي في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، انه يثمن دور عبد المهدي في استجابته لضرورة كشف الأخطاء التي رافقت تعيينات التربية في عدد من المحافظات ، والاسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها ، مشيرا الى ان هذا الموضوع يرتبط بأرزاق الناس ورفع المظلومية عنهم.

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