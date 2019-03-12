روحاني:لا بد ان نكون مستعدين للتصدي للإرهاب لأنه لم ينته حتى الان

2019/03/12 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له بدار ضيافة رئاسة الوزراء في بغداد : لا بد ان نكون مستعدين للتصدي للإرهاب لأنه لم ينته حتى الان .

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