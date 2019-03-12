واشنطن تسحب جميع موظفيها الدبلوماسيين المتبقين في فنزويلا

2019/03/12 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلادة ستسحب الأسبوع الجاري كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا لأن وجودهم هناك يحد من سياسة الولايات المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بالإشارة إلى بومبيو: “ستسحب الولايات المتحدة جميع موظفي السفارة الأمريكية المتبقين في كراكاس هذا الأسبوع”.وأضاف البيان: “كما كان […]

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