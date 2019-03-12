2019/03/12 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان الطيران الحربي الصهيوني المعادي نفذ غارات وهمية على علو متوسط فوق اجواء منطقة مرجعيون .وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في وقت سابق اليوم عن قيام خمس طائرات حربية إسرائيلية بخرق الأجواء اللبنانية محلقة فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي والشرقي.واشارت إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان: رصد غارات صهيونية فوق بلدة مرجعيون alansaar.

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