2019/03/12 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ندد منسق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير عثمان الجعيد بالمجزرة الوحشية التي ارتكبتها السعودية في اليمن.وقال الجعيد في بيان تابعه /الانصار/ ان “استمرار الحرب على اليمن من قبل آل سعود هو تنفيذ إرهابي دولي منظم للمؤامرة الأمريكية الصهيونية من أجل إخضاع شعب اليمن الذي رفض الانصياع للإملاءات الخارجية.وارتفعت حصيلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل الإسلامي: بأمر امريكا والكيان الصهيوني..



السعودية تشن حربا ضد اليمن alansaar.

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