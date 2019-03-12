اوبك تجتمع في بغداد لهذه المناسبة

2019/03/12 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، أن بغداد ستحتضن مؤتمر (اوبك) العام المقبل بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس المنظمة.وقال الغضبان في تصريح صحفي، إن “العراق ودول منظمة (اوبك) ملتزمون بالمحافظة على مستوى الانتاج لايقاف الانهيار باسعار النفط العالمية وضمان عدم تكرار ما حصل العام الماضي”.[…]

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