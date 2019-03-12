وزير التخطيط يعلن اطلاق المنصة الوطنية للاعمار والتنمية

2019/03/12 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الثلاثاء، عن إطلاق المنصة الوطنية للإعمار والتنمية، لإدارة ومتابعة مشاريع اعادة الاعمار والاستقرار والتنمية المستدامة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير، تلقت /المعلومة/نسخة منه، أن ” الدليمي ترأس اجتماعاً موسعاً لبحث تعزيز جهود الدعم الدولي والسبل الأمثل لاستثمارها، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ورئيس صندوق اعادة الاعمار […]

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