بالوثائق .. جمع تواقيع لادراج قانون نقابة المبرمجين العراقيين في جدول اعمال البرلمان

2019/03/12 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي ، عن جمع تواقيع لادراج مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين في جدول اعمال البرلمان .وقال المحمداوي في بيان صحفي ” جمعنا اكثر من ٥٤ توقيع لادراج قانون ( نقابة المبرمجين العراقيين) ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة للقراءة الاولى .واضاف ، نسعى لتشريع القانون ...

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