واشنطن تعلّق على زيارة روحاني لبغداد: طهران تسعى لتحويل العراق إلى محافظة إيرانية

2019/03/12 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد الممثل الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، إنه "من المهم أن يتساءل العراقيون عن دوافع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق؟".وفي مقابلة تلفزيونية مع هوك، حيث قال: "إن الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته؟..



إيران تريد تحويل العراق إلى محافظة إيرانية".ويأتي ذلك في أول رد فعل أمريكي على زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني إلى العراق، وتستمر ثلاثة أيام. وأضاف هوك: إيران تريد فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط..



يمكن للحرس الثوري استخدامه لنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين.وتحاول إيران، من خلال الزيارة، تعزيز تجارتها الخارجية خلال فترة العقوبات الأمريكية على البلاد، وتحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد؛ بسبب الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما وقّع محافظا البنك المركزي الإيراني والعراقي، مطلع الشهر الجاري، اتفاقية لتطوير آلية دفع تهدف إلى تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين.

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