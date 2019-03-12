اول رد فعل امريكي على زيارة روحاني الى العراق

2019/03/12 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اتهم مسؤول امريكي كبير، ايران بالسعي لتحويل العراق الى "محافظة ايرانية" تستخدمها لنقل الصواريخ والأسلحة في المنطقة.

وجاءت تصريحات الممثل الامريكي الخاص لإيران برايان هوك بعد ساعات على زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق.

ووصل روحاني الى بغداد يوم الاثنين في اول زيارة له تستمر ثلاثة ايام، تم في اولها توقيع عدة اتفاقات تجارية أولية للمساعدة في تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران.

ومن بين الاتفاقات خطة لبناء خط للسكك الحديدية يربط البلدين.



وتهدف الاتفاقات التي جرى توقيعها بعد قليل من بدء زيارة روحاني إلى التأكيد على أن طهران لا تزال تلعب دورا مهيمنا في العراق رغم الجهود الأمريكية الرامية لعزل الجمهورية الإسلامية.

وقال برايان هوك في مقابلة مع قناة الحرة الامريكية إن الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها "فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته".

وتابع هوك "إذا كان الأمر يتعلق بأمن وسيادة واستقرار العراق فإن إيران ليست الجواب".

وأضاف أن "إيران تريد فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط يمكن استخدامه من قبل الحرس الثوري لنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين".

وقال إن إيران "تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية".

ومن المقرر أن يزور روحاني مدينتي كربلاء والنجف يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الرئيس الإيراني سيلتقي مع المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني.

وكان مسؤول ايراني كبير قال لوكالة رويترز إن "العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية الجائرة" معتبراً زيارة روحاني فرصة للاقتصاد الإيراني.

ويعتمد العراق على واردات الغاز الإيرانية في تشغيل شبكة الكهرباء وطلب تمديدا للإعفاء الذي منحته له الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني.

ودخلت العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر 2018 مما جعل الاقتصادي الايراني يعاني من صعوبات الامر الذي دفع قادة الجمهورية الاسلامية لمحاولة توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول الجوار.





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