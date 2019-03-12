احذر.. عملية “سرية” يجريها هاتفك دون علمك

2019/03/12 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يخزن مستخدمو آيفون سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم وإدراكهم لذلك.وعلى الرغم من أن ميزة موقع آيفون مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالملاحة والحركة، فإن التفكير في تتبع كل حركة قد يبدو أقل جاذبية بالنسبة للمستخدمين.ولكن هاتفك آيفون يحتفظ فعليا بسجل يضم جميع الأماكن التي […]

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