ضبط كدسا للعبوات الناسفة في مخمور

2019/03/12 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضبطت مفارز الاستخبارات العسكرية،اليوم الثلاثاء، كدسا للعبوات الناسفة في قضاء مخمور.

وذكرت الاستخبارات في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام،ان” مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 14 تمكنت من ضبط كدسا كبيرا وبداخله 1300 عبوة ناسفة مختلفة الاشكال والاحجام في قضاء مخمور بمحافظة صلاح الدين”. واضاف انه ” تم تفجير الكدس من قبل مفارز هندسة الفرقة في موقع الاتلاف المخصص لذلك”.





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