الداخلية: الفساد يستشري في اغلب مراكز الشرطة

2019/03/12 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي، الثلاثاء، أن الوزارة ستعمل على إعادة تقييم عمل مراكز الشرطة واختيار الأفضل منها، مشيرا إلى أن الفساد يستشري في اغلب تلك المراكز.وقال الخزعلي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “تطوير مراكز الشرطة يستوجب القضاء على حالات الفساد المستشرية في أغلب تلك المراكز […]

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