2019/03/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه فريق يوفنتوس الايطالي مساء اليوم الثلاثاء ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعبه ”أليانز ستاديوم“، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. يوفنتوس بمواجهة أتليتكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم .. يوفنتوس بمواجهة أتليتكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).