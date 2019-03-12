الزيدي يحمل اللاعب امجد راضي مسؤولية عقوبة الايقاف

2019/03/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امين سر نادي القوة الجوية, وليد الزيدي ان قرار الاتحاد الاسيوي بمعاقبة لاعب فريق القوة الجوية امجد راضي بحرمانه لمدة اربع سنوات يتحمله اللاعب نفسه.

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