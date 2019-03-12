2019/03/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، تدمير كدس

للعتاد يضم 1300 عبوة ناسفة في مخمور.

وقالت المديرية في بيان، إنه ” بناءً على معلومات استخبارية دقيقة

تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 14 من

الوصول الى كدساً كبيراً للعبوات الناسفة وتضبط بداخله 1300 عبوة

مختلفة الاشكال والاحجام في قصاء مخمور بمحافظة صلاح الدين وهي من

مخلفات داعش الارهابي تركها اثناء معارك التحرير”.

واضافت انه “تم تفجير الكدس من قبل مفارز هندسة الفرقة في موقع

الاتلاف المخصص لذلك”.

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