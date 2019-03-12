العراق يسلم إيران القسط الأول من ديون الكهرباء

2019/03/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلم العراق الى إيران القسط الأول من الديون التي بذمته مقابل شراء

الكهرباء منها.

وأكد رئيس مكتب الرئيس الايراني، محمود واعظي، تسلم القسط الأول من

مستحقات تصدير الطاقة والكهرباء للعراق بنحو 200 مليون دولار.وأوضح واعظي الذي يرافق الرئيس حسن روحاني في زيارته الى بغداد في

حوار مع التلفزيون الايراني، أن "المبلغ المذكور تم ايداعه في

الحساب".فيما أكد البنك المركزي الايراني في بيان رسمي من جهته تسلمه

المبلغ".وتشكل صادرات إيران من الغاز والكهرباء للعراق 4 مليارات دولار

سنويا، من أصل 12 مليار دولار الصادرات السنوية له.

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