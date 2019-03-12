إيران.. منصب جديد لرئيس القضاء

2019/03/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صوت أعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران، بأغلبية لصالح تعيين براهيم رئيسي نائبا أول لرئيس المجلس خلفا لرئيس المجلس الراحل هاشمي شاهرودي.

وأفادت وكالة مهرالإيرانية للأنباء، أن مجلس خبراء القيادة صوت في الجلسة السادسة لاجتماع خبراء القيادة بالأغلبية لصالح تعيين رئيسي نائبا أولا لرئيس المجلس خلفا لشاهرودي.وقد رشح للمنصب كل من آية الله "إبراهيم رئيسي" و"صادق آملي لاريجاني"، وفاضل كلبايكاني".وحصل رئيسي على 43 صوت من اصل 78 صوت من الاعضاء الحاضرين وآملي لاريجاني على 27 وفاضل كلبايكاني على 5 اصوات وامتنع ثلاثة اعضاء عن التصويت.يذكر أن شاهرودي كان يشغل هذا المنصب سابقا قبل وفاته في طهران في 24 من كانون الاول 2018.انتهى

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