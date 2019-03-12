2019/03/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ظهرت الفنانة نانسي عجرم في مقطع فيديو قديم باطلالة “طبيعية” خلال استضافتها في إحدى المقابلات التلفزيونية.وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعه “ناس”، اليوم (12 اذار 2019)، ظهرت فيه عجرم باطلالة طبيعية خلال استضافتها في إحدى المقابلات التلفزيونية.واللافت أنها ظهرت بشعر غير مسرح ومن دون مكياج وبملابس عادية جداً، وأدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو: كيف بدت نانسي عجرم بلا مكياج؟ NAS | موقع ناس الرسمي.

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