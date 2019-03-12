2019/03/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يمثل شاب عراقي أمام محكمة في ألمانيا، الثلاثاء، بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في قضية أثارت استياء كبيرا في البلاد.وذكرت وسائل اعلام المانية تابعها “ناس”، اليوم (12 اذار 2019)، أن “شابا عراقيا يمثل اليوم، أمام محكمة في ألمانيا، بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في قضية أثارت استياء كبيرا في البلاد”.وأضافت، أن “العراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عراقي متهم بقتل واغتصاب “قاصر” يمثل امام القضاء في المانيا NAS | موقع ناس الرسمي.

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