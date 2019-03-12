خبراء يحذرون من هزيمة الولايات المتحدة في مواجهة الصين وروسيا

2019/03/12 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حذر محللو الحروب العسكرية من أن الولايات المتحدة التي تعتقد أنها تملك أقوى جيش في العالم، ستهزم في مواجهة روسيا والصين في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة.وذكر تقرير لمؤسسة راند البحثية العسكرية تابعته وكالة /المعلومة/ أنه ” تم وتحت رعاية البنتاغون وضع سيناريوهات لمحاكاة حالة اندلاع الحرب لاختبار مدى قدرة القوات […]

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