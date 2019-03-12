امانة بغداد تزيل اكثر من (2000) منفذ متجاوز على شبكات الماء الصافي بالعاصمة

2019/03/12 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن ازالة اكثر من (2000) منفذ متجاوز على شبكات الماء الصافي بعموم العاصمة بغداد".

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