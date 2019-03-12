الشرطة المجتمعية : تعنيف زوجة الاب للاطفال تتصدر حالات العنف الاسري

2019/03/12 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الشرطة المجتمعية تصدر حالات تعنيف زوجة الاب للأطفال، معدل حالات العنف الاسري.

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