مقتل امرأة وجرح ثلاثة اشخاص باحدى نواحي البصرة .. بسبب جاموس !

2019/03/12 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حادث سير مروع في ناحية السيبة في البصرة ، ادى لمقتل امرأة واصابة ثلاثة اشخاص آخرين بجروح مختلفة ، بسبب جاموس سائب .

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