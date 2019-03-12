الكعبي يدعو عبد المهدي للاسراع في حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة في تربية عدد من المحافظات

2019/03/12 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاسراع في حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة في تربية محافظات ذي قار والديوانية وواسط والإعلان عن اسماء المقبولين.

وقال الكعبي في بيان صحفي، اليوم 12 آذار 2019، "نثمن دور رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي في استجابته لمخاطبتنا في ضرورة كشف الأخطاء التي رافقت تعيينات التربية في عدد من المحافظات، والاسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها".

وشدد على وجوب معرفة ما قامت به لجنة التحقيق والإعلان عن اسماء المقبولين للمباشرة باعمالهم بأسرع وقت .

وكان الكعبي، قد عقد في وقت سابق، اجتماعين مع المسؤولين التربويين لبحث التعيينات، حيث طالب الحكومة باتخاذ اجراءات مناسبة ازاء الشبهات التي اثيرت بملف التعيينات .

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