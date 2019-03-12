إدارة الزوراء:الدعم المالي انعكس إيجابياً على نتائج الفريق

2019/03/12 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت إدارة نادي الزوراء، الاثنين، أن الدعم المالي الذي تلقاه النادي من قبل وزير النقل والمواصلات عبد الله لعيبي، انعكس ايجابياً على نتائج الفريق آسيوياً.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى, إن “ادارة نادي الزوراء تقدم الشكر لوزير النقل والمواصلات عبد الله لعيبي على دوره في تذليل الصعاب المالية للفريق”.واوضح أن “الدعم المالي انعكس بشكل إيجابي على وضع الفريق الذي استطاع ان يحقق نتائج مميزة اسيوياً”، معرباً عن امله في “استمرار دعم ممثل العراق آسيوياً”.وحقق فريق النوارس نتائج مميزة في دوري أبطال آسيا، بعدما تعادل مع ذوب اهن في ايران وحقق فوزاً كبيراً على فريق الوصل الاماراتي في كربلاء وضع الفريق في صدارة المجموعة الاسيوية.

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