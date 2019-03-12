فنلندا تفتخر بأنظف هواء في الاتحاد الأوروبي

2019/03/12 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لفنلندا أن تفتخر بأنظف هواء في الاتحاد الأوروبي، فقط أيسلندا تفوقت عليها في التصنيف العالمي. بالإضافة إليهما، جاء في المراتب الخمس الأوائل إستونيا والسويد وأستراليا،

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