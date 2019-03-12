الرئيس روحاني ... مرحباً بكم في وضح النهار ... نسخة منه إلى خفاش البيت الأبيض

2019/03/12 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي السراي

حللتم أهلا ونزلتم سهلاً في عراق الحشد المقدس ...



عراق المقاومة والتحدي ...



عراق رجال الله الذين هزموا زبدة إرهابيي العالم ...



عراق

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