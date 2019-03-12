الإعدام لثلاثة مدانين بتفجير عبوة ناسفة استهدفت زوار الأربعينية

2019/03/12 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، انه قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية على ثلاثة مدانين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة تفجيرهم لعبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة استهدفت زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعاوى لثلاثة مدانين اعترفوا بتكوين مجموعة إرهابية هدفها استهداف المواطنين الابرياء وقتلهم تحقيقا لغايات إرهابية".

وتابع البيان، أن "المحكمة قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين الثلاثة استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".



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