وزارة التخطيط تعلن اطلاق المنصة الوطنية للاعمار والتنمية المستدامة

2019/03/12 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنصة الوطنية للإعمار والتنمية، لإدارة ومتابعة مشاريع اعادة الاعمار والاستقرار والتنمية المستدامة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير، تلقته الغدير، أن "الدليمي ترأس اجتماعاً موسعاً لبحث تعزيز جهود الدعم الدولي والسبل الأمثل لاستثمارها، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ورئيس صندوق اعادة الاعمار مصطفى الهيتي ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، وبعثة البنك الدولي، وعدد من الممثلين عن المجتمع الدولي".واضاف البيان ان "إطلاق المنصة الوطنية للإعمار والتنمية، لإدارة ومتابعة مشاريع اعادة الاعمار والاستقرار والتنمية المستدامة، والتي تتضمن قاعدة بيانات مكانية متكاملة عن مواقع المشاريع المنفذة والمخطط لها من قبل الحكومة العراقية، وبرامج ومنظمات المجتمع الدولي".واوضح البيان ان "قرار مجلس الوزراء في إنشاء صندوقي ائتمان دوليين لإدارة ملف الدعم الدولي الخاصة بمشاريع وبرامج التعافي واعادة الاعمار والتنمية، وذلك تنفيذاً لمقررات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد مطلع العام الماضي"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك الدولي، ستمثل اطاراً قانونياً لعمله في العراق".واكد البيان أن "صندوق التعافي واعادة اعمار العراق سيعمل على تعزيز فاعلية التمويل، من خلال الإدارة المشتركة بين الوزارة والمجتمع الدولي اعتماداً على خطة التنمية الخمسية لوزارة التخطيط".انتهى...س ح

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