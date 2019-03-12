2019/03/12 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد رئيس مكتب الرئيس الايراني، محمود واعظي،" تسلم القسط الأول من مستحقات تصدير الطاقة والكهرباء للعراق بنحو 200 مليون دولار".وأوضح واعظي الذي يرافق الرئيس حسن روحاني في زيارته الى بغداد في حوار مع التلفزيون الايراني، أن "المبلغ المذكور تم ايداعه في الحساب".فيما أكد البنك المركزي الايراني في بيان رسمي من جهته تسلمه المبلغ.انتهى...س ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسلم ايران القسط الأول من ديون الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسلم ايران القسط الأول من ديون الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).