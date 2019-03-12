محافظ ذي قار يوجه بتخصيص اراضي سكنية لموظفي مفوضية الانتخابات

2019/03/12 | 11:16

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

وجه محافظ ذي قار يحيى الناصري ، مديرية بلدية الناصرية بتخصيص اراضي سكنية لموظفي مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار يحيى الناصري ، مديرية بلدية الناصرية بتخصيص اراضي سكنية لموظفي مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة .وجاء توجيه الناصري ردا على طلب تقدمت به المفوضية طالبت فيه تخصيص الاراضي السكنية لموظفيها المستوفين للشروط في المحافظة .وذكرت المفوضية في طلبها بان موظفيها في المحافظة والبالغ عددهم 199 موظفا اكملوا جميع متطلبات الحصول على قطع الاراضي وحسب الضوابط والشروط القانونية وبعد مرور اكثر من خمسة سنوات على تعيينهم على الملاك الدائم.انتهى،

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