القبض على 28 مطلوبا بالنجف

2019/03/12 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت تمكن مكافحة اجرام النجف من القبض على مطلوبين في أماكن مختلفة”.

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