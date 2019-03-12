يوفنتوس بمواجهة أتليتكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا اليوم

2019/03/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يواجه فريق يوفنتوس الايطالي مساء اليوم الثلاثاء ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعبه ”أليانز ستاديوم“، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ويتطلع يوفنتوس بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصناعة التاريخ في مباراة اليوم بتحقيق “الريمونتادا” في الأدوار الاقصائية للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة عندما تأخر بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.ويحتاج اليوفي الى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار في الشامبيونزليغ، فيما يكفى اتلتيكو مدريد التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة كذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.





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