الامانة بغداد تزيل دورا سكنية متجاوزة في شرق العاصمة

2019/03/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن ازالة دور سكنية متجاوزة في العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه انها “قامت بازالة دور ومباني شيدت تجاوزاً على ارض حكومية تقدر قيمتها بخمسة مليارات دينار وبمساحة تبلغ 3 دوانم “.

واضافت الامانة ان “التجاوزات عبارة عن دور سكنية ومكاتب دلالية وعدد من الابنية التي شيدت على ارض في المحلة 751 حي الفضيلية ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة شرق بغداد”.

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